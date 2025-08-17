صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس قومی رضاکار کی سابق افسر ہوائی فائرنگ پرگرفتار

  • کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)یوم آزادی پر ہوائی فائرنگ کرنے والی خاتون کو پولیس نے گرفتار کرلیا، ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔

 جس میں وہ ہوائی فائرنگ کرتی نظر آرہی تھی، کورنگی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون کو گرفتار کرلیا ہے جبکہ 2 ملزم فرار ہوگئے ہیں۔پولیس نے بتایا کہ ہوائی فائرنگ کرنے والی خاتون جسے گرفتار کیا گیا وہ پولیس قومی رضاکار کی سابق افسر ہے جس کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔مقدمے میں نامزد ملزم سعید اور اویس فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ہیں جن کی تلاش جاری ہے ، ملزم اویس نے خاتون کو پستول دی تھی جس سے ہوائی فائرنگ کی گئی۔

