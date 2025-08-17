پولیس قومی رضاکار کی سابق افسر ہوائی فائرنگ پرگرفتار
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)یوم آزادی پر ہوائی فائرنگ کرنے والی خاتون کو پولیس نے گرفتار کرلیا، ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔
جس میں وہ ہوائی فائرنگ کرتی نظر آرہی تھی، کورنگی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون کو گرفتار کرلیا ہے جبکہ 2 ملزم فرار ہوگئے ہیں۔پولیس نے بتایا کہ ہوائی فائرنگ کرنے والی خاتون جسے گرفتار کیا گیا وہ پولیس قومی رضاکار کی سابق افسر ہے جس کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔مقدمے میں نامزد ملزم سعید اور اویس فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ہیں جن کی تلاش جاری ہے ، ملزم اویس نے خاتون کو پستول دی تھی جس سے ہوائی فائرنگ کی گئی۔