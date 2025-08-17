ڈی جی نیب کراچی کو نوٹس جاری
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے شہری کے بینک اکاؤنٹس طویل عرصے تک منجمد رکھنے پر ڈی جی نیب کراچی کے خلاف دائر توہینِ عدالت کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے فریقین کو 27 اگست تک جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔
عدالت نے ڈی جی نیب کراچی کو نوٹس بھی جاری کر دیے ۔ درخواست گزار کے وکیل افتخار شاہ ایڈووکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ عدالت نے پہلے ہی نیب کو شہری اسلم چانڈیو کے بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم دیا تھا، مگر عدالتی احکامات کے باوجود تین سال سے درخواست گزار اور ان کے اہل خانہ کے اکاؤنٹس منجمد ہیں۔ وکیل نے مزید بتایا کہ درخواست گزار کے خلاف نہ کوئی ریفرنس دائر ہے اور نہ ہی کوئی انکوائری جاری ہے ، بلکہ شہری کسی بھی ریفرنس یا انکوائری میں گواہ بھی نہیں ہے۔