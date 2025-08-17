انٹرپری انجینئرنگ کے نتائج کا اعلان، تینوں پوزیشنز طالبات نے حاصل کیں
کراچی(اسٹاف رپورٹر)اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹرمیڈیٹ بارہویں جماعت سائنس پری انجینئرنگ گروپ کے سالانہ امتحانات برائے 2025ء کے نتائج کا اعلان کردیا ہے ۔
چیئرمین انٹربورڈ کراچی فقیر محمد لاکھو نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ سائنس پری انجینئرنگ گروپ کے امتحانات میں تینوں پہلی پوزیشنز طالبات نے حاصل کیں جبکہ پہلی پوزیشن مشترکہ طور پر دو طالبات نے حاصل کی۔ پہلی پوزیشن مشترکہ طورپر لائبہ انصاری بنت محمد عاصم عبدالعزیز اور سیدہ عنزیلہ حیدر زیدی بنت سید عقیل حیدر زیدی نے حاصل کی۔ ہ آئزل مرحا بنت زبیر عارف نے دوسری جبکہ حفصہ عمران بنت عمران نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ناظم امتحانات زرینہ راشد نے بتایا کہ امتحانات میں 21ہزار 617 امیدوارو ں نے رجسٹریشن حاصل کی جبکہ 21ہزار 19 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے جس میں سے 11ہزار 547 امیدوار کامیاب قرار پائے اس طرح کامیابی کا تناسب 54.94فیصد رہا۔ ان امتحانات میں 1035امیدوار اے ون گریڈ، 1762 اے گریڈ، 2351 بی گریڈ، 2938 سی گریڈمیں کامیاب قرار پائے۔چیئرمین بورڈ نے کامیاب ہونے والی طالبات کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پوزیشن ہولڈرز طلبہ کی حوصلہ افزائی کیلئے ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کی جائے گی۔