میئر کا تمام بڑے منصوبے 6 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم
کراچی(اسٹاف رپورٹر)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی زیر صدارت بلدیہ عظمیٰ کراچی کے صدر دفتر میں محکمہ انجینئرنگ کا ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں شہر بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا اور ان کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی پر غور کیا گیا۔
اجلاس کے دوران ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل سروسز طارق مغل نے میئر کراچی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بلدیہ اسپورٹس کمپلیکس میں ترقیاتی کام 25 فیصد مکمل ہو چکا ہے جبکہ شاداب گراؤنڈ اور شادمان آئی ٹی سینٹر پر تیزی سے کام جاری ہے اور یہ منصوبے جنوری سے قبل مکمل ہونے کی توقع ہے ، انہوں نے مزید بتایا کہ شمسی توانائی کے آلات ملتے ہی شارع ایران کو رواں ماہ کے آخر تک سولر لائٹس سے روشن کر دیا جائے گا، میئر نے افسران کو ہدایت کی کہ تمام بڑے ترقیاتی منصوبوں کوہر صورت چھ ماہ کے اندر مکمل کیا جائے ، انہوں نے غیر قانونی کیبل نیٹ ورکس کیخلاف بڑے آپریشن کے فوری آغاز کا بھی حکم دیا اور کہا کہ اس حوالے سے ایف آئی آرز میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی جائے ۔میئر نے متوقع بارشوں کے پیش نظر شہریوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے فوری ہنگامی اقدامات شروع کرنے کے احکامات جاری کیے ، اندرونی گلیوں کی مرمت کے بعد سڑکوں کو باقاعدہ تحریری طور پر متعلقہ ٹاؤن انتظامیہ کے حوالے کیا جائے اور غیر قانونی روڈ کٹنگ کی روک تھام کے لیے سخت نگرانی کی جائے ۔