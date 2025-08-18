پٹڑی عبور کرنیوالے بہن بھائی ٹرین کی ٹکر سے جاں بحق
محراب پور ،اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) محراب پور اور اطراف میں حادثات اور پرتشدد واقعات میں چھ افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوگئے ۔
اطلاعات کے مطابق محراب پور تھانہ کی حدود میں ڈپیارجہ ریلوے پھاٹک سے گزرنے کی کوشش میں موٹر سائیکل سوار 12 سالہ حسین ملک اور 6 سالہ نور فاطمہ کراچی سے حویلیاں جانے والی ہزارہ ایکسپریس کی زد میں آکر جاں بحق ہوگئے ۔جاں بحق بچے ریٹائرڈ فوجی محمد شریف کے بیٹے بیٹی تھے ۔اسی روز ہالانی تھانہ کی حدود میں قومی شاہراہ پر کراچی سے فیصل آباد جانے والا ٹرالر الٹنے سے ڈرائیور غلام مصطفی اور کلینر شدید زخمی ہوگئے جنہیں اسپتال منتقل کردیا گیا۔دوسرے واقعے میں پیروسن تھانہ کی حدود گاؤں دین پور میں پسند کی شادی کرنے والے نوجوان شعیب ملاح کے گھر پر مبینہ حملے اور تشدد میں اس کی ساس غلام بانو ملاح زخمی ہوئی جو دوران علاج دم توڑ گئی۔تیسرے واقعے میں ابڑاں تھانہ کی حدود مری کالونی میں گھریلو تنازع پر شادی شدہ خاتون ذکیہ زوجہ گل فراز نے پھندا لگا کر اپنی زندگی ختم کرلی۔ سکھر سٹی بائی پاس کے قریب رئیس کینال سے 24 سالہ بابر علی جعفری کی نعش بر آمدہوئی۔ میرپور خاص میں سیٹلائٹ ٹاؤن تھانے کی حدود میں گھر کی چھت سے پولیس کانسٹیبل جبار سومرو کی گولی لگی لاش برآمد ہوئی ۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کیا ۔ پولیس کے مطابق اہلکار جبار سومرو ڈی ایس پی شجاع آباد کے پاس گن کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ پولیس نے لاش ملنے کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع کردیں۔ گھوٹکی ٹنڈے پھاٹک کے قریب فحاشی کا اڈا بند کرانے پر 60 سالہ معمر شخص کو فائرنگ کرکے قتل کر دیا گیا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ۔