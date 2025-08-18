صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روہڑی :دریائے سندھ میں 4ٹک ٹاکر ز ڈوبنے سے بچ گئے

  • کراچی
روہڑی (نمائندہ دنیا )لینس ڈاؤن پل پر ریلوے اور ضلع پولیس کی غفلت کے باعث ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے دریائے سندھ میں چھلانگ لگانے والے چار نوجوان ڈوبنے سے بال بال بچ گئے ۔

پاکستان نیوی کے غوطہ خوروں نے فوری کارروائی کرکے نوجوانوں کو بحفاظت نکال لیا ۔تفصیلات کے مطابق سکھر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان ریحان ولد مجاہد، طفیل ولد محمد پیرل، حسنین ولد سرور علی اور ریحان علی ولد نواب علی نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگائی۔ پانی کے تیز بہاؤ کے باعث وہ ڈوبنے لگے تو کشتی سواروں اور پاکستان نیوی ریسکیو ٹیم روہڑی کے غوطہ خوروں نے بروقت کارروائی کرکے انہیں بچا لیا۔عینی شاہدین کے مطابق نوجوانوں نے ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے چھلانگیں لگائیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی کئی نوجوان دریائے سندھ میں چھلانگ لگا کر جانیں گنوا چکے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دریائے سندھ میں نہانے اور پل سے تصویر کشی پر پابندی کے باوجود پل پر تعینات ریلوے اور پولیس اہلکار ایسے واقعات کو روکنے میں ناکام ہیں، جس کے باعث اس قسم کے خطرناک واقعات میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔

