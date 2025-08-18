ڈوکری رائس ریسرچ سینٹر بدانتظامی کی نذر، تحقیقی سرگرمیاں معطل
ڈوکری (نمائندہ دنیا )براعظم ایشیا میں چاول پر تحقیق کا دوسرا بڑا ادارہ رائیس ریسرچ سینٹر ڈوکری انتظامی غفلت اور مبینہ کرپشن کے باعث تباہ حالی کا شکار ہوگیا۔
محکمہ زراعت کی غفلت کے باعث آر آر سی ڈوکری کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اشرف سومرو کی ریٹائرمنٹ کو ایک ماہ سے زائد گزر جانے کے باوجود نئے افسر کی تقرری نہ ہونے کی وجہ سے تحقیقی سرگرمیاں بند پڑی ہیں۔پانچ سو ایکڑ پر مشتمل دھان کی فصل کو پانی، کھاد اور کیڑے مار ادویات کی کمی کے باعث شدید نقصان پہنچ رہا ہے ، جس سے چاول کی نئی ورائٹیز پر تحقیق بھی متاثر ہورہی ہے ۔ ملازمین، کسان اور زرعی ماہرین اس صورتحال پر سخت پریشانی میں مبتلا ہیں جبکہ دوسری جانب پانچ سو ایکڑ پر مشتمل اراضی کو ایمرجنسی بنیادوں پر پانی دینے کے لیے نصب لاکھوں روپے مالیت کے پانچ ٹیوب ویلوں میں سے مبینہ طورپر تین اچانک غائب کرکے بیچ دیے گئے ، اسی طرح رہائشی کالونی اور پرانے دفاتر سے اینٹیں، لوہا اور لکڑیاں چوری کرکے فروخت کی جارہی ہیں۔رابطہ کرنے پر آر آر سی کے سینئر افسر امجد شجرع نے وضاحت کی کہ ان کے پاس ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کوئی باضابطہ چارج نہیں،وہ صرف ڈی جی زراعت کے زبانی احکامات پر \"لک آفٹر\"کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ۔اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچرل ریسرچ ڈاکٹر مظہر کیریو نے کہا کہ اشرف سومرو کی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی اعلیٰ افسر کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعینات کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ، تاہم یہ تقرری ان کے اختیار میں نہیں بلکہ سیکرٹری زراعت اور صوبائی وزیر زراعت ہی کرسکتے ہیں۔