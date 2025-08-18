جیکب آباد محکمہ تعلیم میں جعلی اسناد پر بھرتیاں بے نقاب
جیکب آباد(نمائندہ دنیا)جیکب آباد میں محکمہ تعلیم میں جعلی اسناد پر بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے ، چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے سابق ڈی او پرائمری و چیئرمین ڈی آر سی مشتاق سدہایو سمیت پانچ افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے چیئرمین اینٹی کرپشن سندھ کو خط لکھ دیا۔
تفصیلات کے مطابق آئی بی ٹیسٹ پاس امیدواروں کو بھاری رشوت کے عوض جعلی اسناد پر محکمہ تعلیم میں بھرتی کرنے کا انکشاف ہوا۔ اس معاملے میں چیف سیکریٹری نے مشتاق سدہایو، چیف مانیٹرنگ افسر اور اسسٹنٹ کمشنر ٹھل عباس سدہایو، ڈی او سیکنڈری اسماعیل برڑو، ٹی او ٹھل فرحت یاسمین ابڑو اور ٹی او جیکب آباد کو ذمہ دار قرار دیا۔خط میں مزید کہا گیا ہے کہ مشتاق سدہایو نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جعلی ڈگری والے چار امیدواروں کو بھرتی کرایا اور ان کے آفر آرڈرز بھی جاری کیے ، جبکہ ڈگریوں کی تصدیق پر وہ جعلی ثابت ہوئیں۔ ان امیدواروں میں قربان، شاہنواز، نظیر احمد اور انیس الرحمان شامل ہیں۔ذرائع کے مطابق 31 جولائی کو خط لکھے جانے کے باوجود اینٹی کرپشن حکام نے تاحال مقدمہ درج نہیں کیا، جبکہ ملوث افسران مبینہ طورپر سیاسی سفارشات کے ذریعے کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔