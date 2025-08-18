حیدرآباد:حیسکو کا بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ آپریشن
حیدرآباد (نمائندہ دنیا )حیسکو ایس ای سرکل ون سہیل احمد شیخ کی سربراہی میں بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ یہ کارروائی حیسکو چیف فیض اللہ ڈاہری اور چیف آپریٹنگ آفیسر اعجاز شیخ کی سخت ہدایت پر عمل میں لائی گئی۔
آپریشن کے دوران ہیرآباد اور قاسم آباد سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں ڈی ایس یو ٹیم کے ہمراہ بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس موقع پر ایس ای سہیل احمد شیخ کے ساتھ ایکسئین قاسم آباد فاروق تنیو اور حیسکو عملے کی بڑی تعداد موجود تھی۔خورشید کالونی سمیت مختلف علاقوں میں متعدد غیر قانونی کنکشن منقطع کر دیے گئے جبکہ جن صارفین نے بل جمع نہیں کروائے تھے ، ان سے موقع پر ہی واجبات کی وصولی کی گئی۔ کارروائی کے دوران ڈیوز ڈفالٹر ٹرانسفارمرز بھی اتار کر حیسکو کی تحویل میں لے لیے گئے۔ اس موقع پر سہیل شیخ نے کہا کہ بجلی چوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور صارفین کو چاہیے کہ بروقت بل جمع کروائیں۔