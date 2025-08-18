صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدرآباد:حیسکو کا بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ آپریشن

  • کراچی
حیدرآباد:حیسکو کا بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ آپریشن

حیدرآباد (نمائندہ دنیا )حیسکو ایس ای سرکل ون سہیل احمد شیخ کی سربراہی میں بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ یہ کارروائی حیسکو چیف فیض اللہ ڈاہری اور چیف آپریٹنگ آفیسر اعجاز شیخ کی سخت ہدایت پر عمل میں لائی گئی۔

آپریشن کے دوران ہیرآباد اور قاسم آباد سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں ڈی ایس یو ٹیم کے ہمراہ بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس موقع پر ایس ای سہیل احمد شیخ کے ساتھ ایکسئین قاسم آباد فاروق تنیو اور حیسکو عملے کی بڑی تعداد موجود تھی۔خورشید کالونی سمیت مختلف علاقوں میں متعدد غیر قانونی کنکشن منقطع کر دیے گئے جبکہ جن صارفین نے بل جمع نہیں کروائے تھے ، ان سے موقع پر ہی واجبات کی وصولی کی گئی۔ کارروائی کے دوران ڈیوز ڈفالٹر ٹرانسفارمرز بھی اتار کر حیسکو کی تحویل میں لے لیے گئے۔ اس موقع پر سہیل شیخ نے کہا کہ بجلی چوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور صارفین کو چاہیے کہ بروقت بل جمع کروائیں۔  

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں مون سون،ادارے الرٹ افسروں و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

چیئرمین این ایچ اے کا دورہ کے پی ، سڑکیں بحالی کی ہدایت

فیصل مسجد میں تکریم حفاظِ قرآن کریم کی تقریب

سیلاب کی تباہ کاریوں سے فوری نمٹا جائے،شیعہ علما کونسل

سرویکل کینسر سے بچاؤ کیلئے ویکسی نیشن مہم 15ستمبر سے شروع

سیلاب کی تباہ کاریاں قوم کیلئے امتحان،فیصل نیاز ترمذی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر