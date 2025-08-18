صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاڑکانہ:الخدمت فاؤنڈیشن کی میڈیکل ٹیم سوات روانہ

  • کراچی
لاڑکانہ:الخدمت فاؤنڈیشن کی میڈیکل ٹیم سوات روانہ

لاڑکانہ (بیورو رپورٹ) امیر جماعت اسلامی سندھ کاشف سعید شیخ نے بونیر، سوات اور دیگر علاقوں میں سیلاب متاثرین کی طبی امداد کے سلسلے میں الخدمت فاؤنڈیشن ضلع لاڑکانہ کی میڈیکل ٹیم کو رخصت کیا۔

ٹیم میں مقامی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے ہمراہ ادویات بھی شامل ہیں۔ روانگی سے قبل منعقدہ دعائیہ تقریب میں کاشف سعید شیخ نے خصوصی شرکت کی اور میڈیکل ٹیم کو ضروری ہدایات دیں۔اس موقع پر الخدمت سندھ کے حاجی یونس، امیر ضلع لاڑکانہ ایڈووکیٹ نادر علی کھوسہ، صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع لاڑکانہ محمد یعقوب منصوری، قیم ضلع ذیشان عابد چانڈیو، مقامی امیر رمیز راجہ شیخ، نائب صدر الخدمت حفیظ الرحمان اور دیگر بھی موجود تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کینسر سے بچاؤ کے لیے مہم 15 ستمبر سے 25 ستمبر تک ہو گی

جھنگ:غیرقانونی گیس ری فلنگ کا دھندہ جاری ،شہری خوفزدہ

وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے دوسری مرتبہ ہزاروں افراد میں مفت پٹرول کی پرچیاں تقسیم کیں

جھنگ:رہائشی آبادیوں میں منی پٹرول پمپ بڑاخطرہ

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی چھٹی کے روز بھی کارروائیاں، بھاری جر مانے

فلور ملز مالکان،دکانداروں نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر