لاڑکانہ:الخدمت فاؤنڈیشن کی میڈیکل ٹیم سوات روانہ
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ) امیر جماعت اسلامی سندھ کاشف سعید شیخ نے بونیر، سوات اور دیگر علاقوں میں سیلاب متاثرین کی طبی امداد کے سلسلے میں الخدمت فاؤنڈیشن ضلع لاڑکانہ کی میڈیکل ٹیم کو رخصت کیا۔
ٹیم میں مقامی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے ہمراہ ادویات بھی شامل ہیں۔ روانگی سے قبل منعقدہ دعائیہ تقریب میں کاشف سعید شیخ نے خصوصی شرکت کی اور میڈیکل ٹیم کو ضروری ہدایات دیں۔اس موقع پر الخدمت سندھ کے حاجی یونس، امیر ضلع لاڑکانہ ایڈووکیٹ نادر علی کھوسہ، صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع لاڑکانہ محمد یعقوب منصوری، قیم ضلع ذیشان عابد چانڈیو، مقامی امیر رمیز راجہ شیخ، نائب صدر الخدمت حفیظ الرحمان اور دیگر بھی موجود تھے۔