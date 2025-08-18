صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
ڈاکٹر مجیب صحرائی کو ستارہ امتیازملنے پر مبارکباد

کراچی(سٹی ڈیسک)سندھ مدرستہ الاسلام یونیورسٹی کے ڈینز، چیئرپرسنز، فیکلٹی، افسران اور دیگر ملازمین نے وائس چانسلر ڈاکٹر مجیب صحرائی کو صدر پاکستان کی جانب سے 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر ستارہ امتیاز سے نوازنے پر مبارکباد پیش کی ہے ۔

 ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر مجیب صحرائی نے تعلیمی میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ وہ خاص طور پر سندھ کے سینئر ترین وائس چانسلر بھی ہیں۔  یونیورسٹی کے ڈینز، چیئرپرسنز، فیکلٹی، افسران اور دیگر ملازمین نے مزید کہا ہے کہ سندھ مدرستہ الاسلام یونیورسٹی کی ترقی میں خصوصی طور پر ڈاکٹر مجیب صحرائی کا بے مثال کردار ہے ۔

