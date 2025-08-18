قیام پاکستان کیلئے علما و مشائخ کا کردار ناقابل فراموش ،حنیف طیب
کراچی(این این آئی)نظام مصطفی پارٹی کے چیئرمین حنیف طیب نے کہاہے کہ تحریک جدوجہد آزادی سے لے کر قیام پاکستان تک علماء ومشائخ نے جوکرداراداکیا اُس کو کبھی فراموش نہیں کیاجاسکتا ۔
وہ جامع مسجدفردوس پاکستان کوارٹرمیں اجتماع سے خطاب کررہے تھے ۔انہوں نے کہاکہ یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے قائداعظم محمدعلی جناح ،نواب زادہ لیاقت علی خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، سردارعبدالرب نشتر و دیگر کی قیادت میں بانیانِ پاکستان میں پیر سید جماعت علی شاہ، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مولانا مصطفی رضا خان نوری و دیگرعلماء ومشائخ کی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا۔