ہوٹل ملازمین اور شاہین فورس کے اہلکاروں میں جھگڑا،دو کانسٹیبل معطل

  • کراچی
ہوٹل ملازمین اور شاہین فورس کے اہلکاروں میں جھگڑا،دو کانسٹیبل معطل

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ویڈیو کیوں بنائی؟ شاہین فورس کے اہلکار اور ہوٹل ملازمین گتھم گتھا ہوگئے ۔واقعہ گزشتہ رات لیاقت آباد تھانے کی حدود میں پیش آیا واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی۔

 تھانہ لیاقت آباد شاہین فورس کے اہلکار ہوٹل پر کھانا لینے گئے ہوٹل انتظامیہ نے مبینہ طور کھانا دینے سے انکار کیا۔پولیس اہلکاروں اور ہوٹل انتظامیہ کے درمیان تلخ کلامی ہوگئی فوٹیج میں دیکھا گیا ہے کہ ہوٹل کا ایک ملازم پولیس اہلکاروں کی ویڈیو بنانے لگا ویڈیو بنانے سے روکا تو ہوٹل ملازم نے باوردی اہلکار کو دھکا دیا ملازمین اور اہلکاروں نے ایک دوسرے کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔دوسری جانب ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی نے سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیو پر شاہین فورس کے اہلکاروں پولیس کانسٹیبل احتشام اور روشن خان کو معطل کردیا۔ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل نے واقعے کی فوری انکوائری کا حکم بھی دیا ہے ۔

