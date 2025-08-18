گھریلو اور سماجی مسائل سے دلبرداشتہ دو نوجوانوں نے زندگی کا خاتمہ کرلیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کورنگی اور گارڈن میں گھریلو اور سماجی مسائل سے دلبرداشتہ ہوکر دو نوجوانوں نے زندگی کا خاتمہ کرلیا۔
تفصیلات کے مطابق تفصیلات کے مطابق کورنگی صنعتی ایریا بلال کالونی سیکٹر 8 اے میں 21 سالہ ثاقب نے گھر کے اندر خود کو گولی مار کر خودکشی کرلی۔ پولیس کے مطابق متوفی کو گزشتہ روز معلوم ہوا کہ اس کے والد نے ایک ماہ قبل اہل خانہ کو اطلاع دیے بغیر دوسری شادی کر لی تھی، جس پر وہ دل برداشتہ ہوگیا۔ پولیس واقعے میں استعمال ہونے والے پستول کی ملکیت اور دیگر پہلوؤں کی تفتیش کر رہی ہے ۔دوسرا واقعہ گارڈن فوارہ چوک کے قریب پیش آیا، جہاں نوجوان صہیب ولد سلیم نے پھندا لگا کر اپنی جان دے دی۔ پولیس کے مطابق متوفی کی منگنی کچھ عرصہ قبل ٹوٹ گئی تھی، جس کے باعث وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ صہیب اپنے والد کے ساتھ جنرل اسٹور پر کام کرتا تھا۔ متوفی کی لاش کو سول اسپتال منتقل کردیا گیا۔