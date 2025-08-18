لیاری گینگ وار کے دو خطرناک کارندے گرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر)اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) اور سی آئی اے پولیس نے لیاری مرزا آدم خان روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے لیاری گینگ وار گروپ کے دو خطرناک کارندوں کو گرفتار کرلیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت طلحہٰ عرف جہانگیر اور داد محمد کے نام سے ہوئی ہے ۔
ایس آئی یو حکام کے مطابق دونوں ملزمان لیاری گینگ وار کے بدنام زمانہ شوٹر ارشد پپو گروپ کا اہم حصہ ہیں اور ان کے خلاف مختلف تھانوں میں قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری اور دہشت گردی سمیت سنگین نوعیت کے مقدمات درج ہیں۔ترجمان کے مطابق ملزم طلحہٰ عرف جہانگیر چار سال تک جیل میں قید رہا اور رہائی کے بعد شاکر بلوچ کے منشیات کے اڈے پر کام شروع کردیا جہاں سے آئس، کرسٹل اور ہیروئن کی آن لائن ڈلیوری کی جاتی تھی۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے آدھا کلو سے زائد منشیات بھی برآمد کرلی ہے ۔ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم طلحہٰ نے سال 2020 میں چاکیواڑہ کے علاقے میں پولیس انسپکٹر جاوید پر گرنیڈ حملہ کرکے شہید کیا تھا، اسی سال جہان آباد میں قدیر نامی شخص پر فائرنگ بھی کی تھی۔ سال 2017 میں کلاکوٹ کے علاقے میں عقیل رحمانی پر گرنیڈ حملہ جبکہ پاک کالونی میں حاجرہ نامی خاتون کو قتل کیا۔ سال 2018 میں پاک کالونی میں حفیظ نامی شخص کو فائرنگ کرکے ہلاک کیا اور سال 2022 میں باروی بلوچ کے اغوا میں بھی ملوث رہا۔ایس آئی یو حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔