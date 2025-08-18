ضلع ملیر میں جشن آزادی معرکہ حق ریلی کا انعقاد
کراچی(این این آئی)یومِ آزادی پاکستان کے موقع پر ضلع ملیر کے علاقے ابراہیم حیدری ڈویژن لال آباد ریڑھی گوٹھ میں ’’پاکستان معرکہ حق ریلی‘‘ کا انعقاد کیا گیا۔
جس کی قیادت شہید چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن نورین اسلم اور پیپلز پارٹی کے رہنما غنی جت نے مشترکہ طور پر کی۔ریلی میں معروف سماجی کارکنان راجہ اسرار، راجہ امتیاز ، نعمت اللہ خان، فیصل کشمیری اور رمضان بالی سمیت علاقہ معززین اور نوجوان بڑی تعداد میں شریک ہوئے ۔ کئی خواتین، بزرگ اور بچے بھی سبز و سفید پرچم تھامے حب الوطنی کے رنگ میں رنگے ہوئے موجود تھے ۔ریلی کا آغاز ریڑھی گوٹھ لٹھ بستی سے ہواجو لانڈھی داؤد چورنگی پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔