ضلعی عدالت ایسٹ کے اکاؤنٹنٹ کی مبینہ کرپشن کا انکشاف

  • کراچی
کراچی (این این آئی)ضلعی عدالت ایسٹ کے سی او سی اور اکاؤنٹنٹ کی مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے ۔ایک نامعلوم ملازم کی جانب سے رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ اور سیشن جج ایسٹ کو ارسال خط میں سی او سی کا بینک اسٹیٹمنٹ بھی منسلک کیا گیا ہے ۔

خط کے مطابق ڈسٹرکٹ ایسٹ کے سی او سی اور اکاونٹنٹ طاہر صدیقی کے بینک اکاؤنٹ میں 2019-20 کے دوران آٹھ ماہ میں ایک کروڑ پچیس لاکھ منتقل ہوئے ۔اس وقت سی او سی طاہر صدیقی کی تنخواہ ایک لاکھ پانچ ہزار تھی۔اکاونٹنٹ جنرل کے افسران کے ملی بھگت سے سی ای او محمد طاہر کو دو تنخواہیں ملتی رہیں۔2019 میں سی او سی کی تنخواہ 85 ہزار جبکہ اکانٹ میں ایک لاکھ 85 ہزار آئے ۔خط میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ سی او سی  بجٹ کے بل کیش کروانے کے مد میں دس فیصد کمیشن لیتا ہے ۔

