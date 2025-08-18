پولٹری فارمرز کی من مانیاں،مرغی کا گوشت پھر مہنگا،انتظامیہ خاموش
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)مرغی فروشوں کی من مانیاں جاری ہیں، ایک ہفتہ کے دوران فی کلو چکن کی قیمت 650روپے کلو تک پہنچ گئی ۔ انتظامی اقدامات نہ ہونے کے باعث شہری مہنگی چکن خریدنے پر مجبور ہیں۔
ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق چکن کی قیمت میں کمی کیلئے پولٹری فارمز سے سرکاری قیمت پر عملدرآمد کرانا ضروری ہے ، تاہم انتظامیہ بااثر پولٹری فارمز کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔مزید برآں مرغی کے گوشت کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ انڈے کے نرخ بھی بڑھادیے گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے 300 روپے درجن میں فروخت ہونے والے انڈے 360 روپے فی درجن ہوگئے ۔ شہریوں نے ان من مانی قیمتوں پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہوگئی ہے ۔ ڈپٹی کمشنرز اپنے ٹھنڈے کمروں سے باہر نہیں نکلتے ، پرائس کنٹرل کمیٹیاں بھی غیر فعال نظر آتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگی بجلی اور گیس خریدنے کے علاوہ ٹینکر مافیا کو پیسے دینے کے بعد غریب اور متوسط طبقے کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ مہنگی اشیا خرید سکے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مرغی فروشوں کو من مانی قیمتوں سے روک کر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔