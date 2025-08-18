میڈیا ورکرز اور صحافیوں کا تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ،ایم کیوایم
کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکزی شعبہ اطلاعات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سانگھڑ سے تعلق رکھنے والے اور کراچی میں مقیم صحافی خاور حسین کی گولی لگی لاش ملنے کا واقعہ نہایت افسوسناک اور تشویشناک ہے ۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور یہ پہلو سامنے لایا جا رہا ہے کہ آیا یہ خودکشی ہے یا قتل۔ایم کیو ایم پاکستان نے کہا کہ صحافی برادری معاشرے کی آنکھ اور زبان ہے ، ان کے ساتھ پیش آنے والے ایسے سانحات پورے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ حق پرست قیادت نے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پرزور مطالبہ کیا کہ واقعے کی غیرجانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کی جائیں اور اصل حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں۔ایم کیو ایم پاکستان نے مزید کہا کہ میڈیا ورکرز اور صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے ۔ صحافت معاشرے کا ستون ہے اور اگر صحافی عدم تحفظ کا شکار رہیں گے تو معاشرہ اندھیروں میں ڈوبا رہے گا۔ایم کیو ایم پاکستان نے مرحوم خاور حسین کے اہلِ خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔