بنیادی سہولیات کی کمی نے ہاؤسنگ سیکٹر مفلوج کر دیا ،پاسبان
کراچی(این این آئی) پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور نے کہا ہے کہ کراچی میں پانی، بجلی اور گیس جیسی بنیادی سہولیات کی کمی نے ہاؤسنگ سیکٹر کو مفلوج کر دیا ہے۔
جس کے باعث ہزاروں نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور آبادیاں غیر آباد پڑی ہیں۔ شہریوں کی زندگی بھر کی کمائی ان منصوبوں میں ڈوب گئی ہے مگر سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ۔ سیکڑوں مکانات اور فلیٹس مکمل تعمیر ہونے کے باوجود لوگ وہاں رہائش اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں پانی،، بجلی اور گیس کے کنکشن موجود نہیں ہیں۔ پی ڈی پی چیئرمین نے مطالبہ کیاہے کہ کے الیکٹرک، واٹر بورڈ، سوئی گیس حکام اور سندھ حکومت فوری طور پر نئی آبادیوں کو پانی، بجلی اور گیس کے کنکشن فراہم کرے ۔