صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنیادی سہولیات کی کمی نے ہاؤسنگ سیکٹر مفلوج کر دیا ،پاسبان

  • کراچی
بنیادی سہولیات کی کمی نے ہاؤسنگ سیکٹر مفلوج کر دیا ،پاسبان

کراچی(این این آئی) پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور نے کہا ہے کہ کراچی میں پانی، بجلی اور گیس جیسی بنیادی سہولیات کی کمی نے ہاؤسنگ سیکٹر کو مفلوج کر دیا ہے۔

جس کے باعث ہزاروں نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور آبادیاں غیر آباد پڑی ہیں۔ شہریوں کی زندگی بھر کی کمائی ان منصوبوں میں ڈوب گئی ہے مگر سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ۔ سیکڑوں مکانات اور فلیٹس مکمل تعمیر ہونے کے باوجود لوگ وہاں رہائش اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں پانی،، بجلی اور گیس کے کنکشن موجود نہیں ہیں۔ پی ڈی پی چیئرمین نے مطالبہ کیاہے کہ کے الیکٹرک، واٹر بورڈ، سوئی گیس حکام اور سندھ حکومت فوری طور پر نئی آبادیوں کو پانی، بجلی اور گیس کے کنکشن فراہم کرے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں ، پھل مقررہ نرخوں کے برعکس فروخت ، خریدا رپریشان

پاکستان نے 4 گھنٹے میں بھارتی تکبر خاک میں ملا دیا : احمد ملک

منصوبوں کی تکمیل کیلئے مقررہ ٹائم لائن پر عمل کی ہدایت

پولیس ڈیپارٹمنٹ ، آئی ٹی سنٹر میں اشتراک کا معاہدہ

پاکستان میں مغربی تہذیب کی کوئی گنجائش نہیں :جماعت اسلامی

اسرائیلی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے :مولاناامجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر