جما عت اہلسنّت کے تحت لیا قت آباد میں مفت طبی کیمپ
کراچی(این این آئی)جما عت اھلسنّت کراچی لیا قت آباد ٹاؤن کے زیرِ اہتمام لیا قت آبادمیں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اقسام کے مریضوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا اور موقع پر ہی ادویات فراہم کی گئیں۔
کیمپ صبح 9 بجے سے شام 4بجے تک جاری رہا، جس میں علاقے کے سیکڑوں مرد، خواتین اور بچے مستفید ہوئے ۔کیمپ میں جنرل فزیشن، ماہر امراضِ اطفال، ماہر امراضِ نسواں، اور شوگر و بلڈ پریشر کے ماہر ڈاکٹروں نے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر فراہم کیں۔ اس کے علاوہ بلڈ شوگر، بلڈ پریشرکے ٹیسٹ، اور دیگر بنیادی تشخیصی سہولیات بھی مہیا کی گئیں۔