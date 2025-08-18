جناح اسپتال کی اسٹاف کالونی میں ڈکیتی ، طبی عملہ پریشان
کراچی (این این آئی)سندھ کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر (جے پی ایم سی)کی اسٹاف کالونی میں ڈکیتی کی واردات کے بعد ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل اسٹاف میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے ۔
طبی عملے کا کہنا ہے کہ اسپتال اور اسٹاف کالونی میں سیکیورٹی کی صورتحال مسلسل بگڑتی جارہی ہے اور تشدد کے واقعات معمول بنتے جارہے ہیں۔ چند روز قبل ہونے والی ڈکیتی میں مسلح ملزمان نے کالونی میں گھس کر قیمتی سامان لوٹ لیا، جس سے وہاں رہائش پذیر عملہ شدید عدم تحفظ کا شکار ہوگیا۔ اسٹاف کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے پہلے بھی متعدد مرتبہ ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے پر تشدد کے واقعات پیش آچکے ہیں لیکن ان کے تدارک کیلئے کوئی موثر اقدامات نہیں کیے گئے ۔اسپتال کے احاطے میں موٹر سائیکل چوری کے واقعات بھی معمول بن چکے ہیں۔ سیکیورٹی انتظامات انتہائی ناقص ہیں جبکہ تعینات عملہ بھی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دینے میں ناکام ہے ۔ذرائع کے مطابق اسپتال میں سیکیورٹی کے اہم عہدوں پر غیر تربیت یافتہ اور کم تعلیم یافتہ افراد کو تعینات کیا گیا ہے ۔ سیکیورٹی گارڈز اکثر ڈیوٹی سے غیر حاضر رہتے ہیں۔ایک سینئر ڈاکٹر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم یہاں مریضوں کی خدمت کیلئے آتے ہیں، نہ کہ روزانہ خوف کے سائے میں زندگی گزارنے کیلئے ،اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید خراب ہوسکتی ہے ۔ سیکیورٹی بحران کی یہ صورتحال نہ صرف عملے بلکہ مریضوں اور ان کے اہل خانہ کیلئے بھی خطرہ بن چکی ہے ، جس کے تدارک کیلئے سخت فیصلوں کی ضرورت پر زور دیا جارہا ہے ۔