خواتین ڈرائیورز کے لیے ٹریفک قوانین پر آگاہی سیمینار
کراچی (اسٹاف رپورٹر) خواتین کو ٹریفک قوانین سے آگاہی اور ڈرائیونگ میں خود اعتمادی فراہم کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کراچی اور \"وومن آن وہیلز پاکستان\" کے اشتراک سے سلیم واحدی آڈیٹوریم، ڈرائیونگ لائسنس آفس کلفٹن میں ایک اہم اور معلوماتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب میں صوبائی وزیر برائے وومن ڈویلپمنٹ سندھ شاہینہ شیر علی، ڈی آئی جی ٹریفک کراچی، فاؤنڈر اینڈ آرگنائزر مہرین مشتاق قاضی، انچارج (SPAARC) مسٹر علی سہاگ سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات، سماجی کارکنان اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار میں خواتین کو ٹریفک قوانین، ای-ٹکٹنگ، فیس لیس ٹکٹنگ سسٹم اور ڈرائیونگ کے دوران پیش آنے والے عملی مسائل کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ مقررین نے شرکاء کو حالیہ نافذ قوانین، محفوظ ڈرائیونگ کے اصولوں اور ذمہ دار شہری کے طور پر ڈرائیونگ کے طریقوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ شرکاء کو ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے طریقہ کار، آن لائن سہولیات اور عوامی سہولت کے لیے کیے گئے جدید اقدامات سے بھی روشناس کرایا گیا۔ اس موقع پرمقررین نے کہا کہ قانون کی پاسداری کرنے والی خواتین ڈرائیورز ٹریفک کے نظام کی بہتری، سڑکوں پر حفاظت اور حادثات میں کمی لانے میں اہم کردار ادا کرسکتی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر خواتین میں ہائی وے کوڈ کی کتابیں، ہیلمٹ اور آگاہی پر مبنی پمفلٹس تقسیم کیے گئے جبکہ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی اور دیگر معزز مہمانوں کو یادگاری شیلڈ اور اجرک بھی پیش کی گئی۔