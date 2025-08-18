برکاتی فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے تحت اورنگی میں روشن اسکول کا افتتاح
کراچی (سٹی ڈیسک)برکاتی فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے چیئرمین ڈاکٹر حاجی محمد رفیق پردیسی نے اورنگی ٹاؤن میں برکاتی فاؤنڈیشن کراچی ٹرسٹ کے تحت قائم کیے جانے والے جدید طرز کے تعلیمی منصوبے ’’روشن اسکول‘‘ کی افتتاحی تقریب اور پرچم کشائی کے موقع پر خصوصی دعا کی۔
یہ منصوبہ اپنی نوعیت کا پہلا تعلیمی ادارہ ہوگا جو مصنوعی ذہانت (آرٹیفیشل انٹیلی جنس) کی بنیادوں پر قائم کیا جا رہا ہے تاکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم کو فروغ دیا جا سکے ۔ ڈاکٹر حاجی محمد رفیق پردیسی نے اس موقع پرکہا کہ تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی اور کامیابی کی بنیاد ہے اور ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کو بہترین اور معیاری تعلیم کے مواقع فراہم کریں، برکاتی فاؤنڈیشن ٹرسٹ کا یہ منصوبہ اورنگی ٹاؤن جیسے پسماندہ علاقے میں معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔