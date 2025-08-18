صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے پی ٹی میں ہیلتھ انشورنس اسکیم کاباضابطہ اعلان

  کراچی
کے پی ٹی میں ہیلتھ انشورنس اسکیم کاباضابطہ اعلان

کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انوار چودھری کی زیرصدارت کراچی پورٹ ٹرسٹ(کے پی ٹی)میں اجلاس منعقد ہوا جس میں ملازمین کے لیے صحت کے ایک نئے دور کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔اجلاس کے دوران تمام ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم کے اجرا کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔

اس موقع پر وفاقی وزیر برائے بحری امور نے کہا کہ ہیلتھ انشورنس اسکیم کا بنیادی مقصد ملازمین کو بروقت اور معیاری علاج معالجہ فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے محفوظ اور مطمئن رہیں۔ اس سلسلے میں جدید طبی سہولتوں سے آراستہ اسپتالوں کو پینل میں شامل کیا جائے گا۔اجلاس کے دوران جنید انوار چوہدری نے واضح کیا کہ اسپتالوں کا انتخاب ایک شفاف اور مسابقتی عمل کے ذریعے کیا جائے گا، تاکہ معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ ہو اور ملازمین کو بہترین خدمات مل سکیں۔ مزید برآں، آفیسرز سمیت تمام اسٹاف کے لیے سالانہ میڈیکل چیک اپ لازمی قرار دے دیا گیا ہے جس سے بیماریوں کی بروقت تشخیص اور علاج ممکن ہو سکے گا ۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انوار چوہدری نے مزید کہا کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ملازمین ادارے کا قیمتی سرمایہ ہیں اور ان کی صحت اور فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ،اس اقدام سے نہ صرف ادارے کے ملازمین کی فلاح میں اضافہ ہوگا بلکہ ان کی کارکردگی اور اطمینان میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔

