کشمیریوں کی آزادی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا، شاداب رضا
کراچی(این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس کے بھیانک نتائج ہونگے ،مودی حکومت کو بتانا چاہتے ہیں پانی روکا تو ایسا سابق سکھائیں گے کہ انڈیا ساری عمر یاد رکھے گا۔
اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام بھارتی دہشتگردی اور اس کی ہر جارحیت کا جواب دینے کیلئے قومی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں،پاکستان کی افواج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے اس کا عملی نمونہ بھارت نے دیکھ لیا ہے ،مودی پاکستان کے خلاف زہر اگلنا بند کردے ، کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو طاقت سے دبایا نہیں جاسکتا،مقبوضہ کشمیر کے عوام نے بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر مناکر حق خودارادیت کا پرچم بلند کیا ہے ،بھارتی ظلم وجبر اور ریاستی مشینری کے استعمال سے کشمیریوں کی آزادی تحریک کوختم نہیں کیا جاسکتا،انسانیت دشمن جنونی مودی کی ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے ، جموں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضہ کو ختم کرا کر دم لینگے ۔شاداب رضا نقشبندی کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور کشمیریوں کو حق خودارادیت دلانے کیلئے سیاسی،اخلاقی اور ایمانی حمایت جاری رکھیں گے ۔انہوں نے کہا کہ ہمیں اتحاد ویکجہتی کو فروغ دے کر ملک دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا،بھارت ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں کھلی دہشتگردی کررہا ہے ۔