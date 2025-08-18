صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیریوں کی آزادی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا، شاداب رضا

  • کراچی
کشمیریوں کی آزادی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا، شاداب رضا

کراچی(این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس کے بھیانک نتائج ہونگے ،مودی حکومت کو بتانا چاہتے ہیں پانی روکا تو ایسا سابق سکھائیں گے کہ انڈیا ساری عمر یاد رکھے گا۔

اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام بھارتی دہشتگردی اور اس کی ہر جارحیت کا جواب دینے کیلئے قومی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں،پاکستان کی افواج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے اس کا عملی نمونہ بھارت نے دیکھ لیا ہے ،مودی پاکستان کے خلاف زہر اگلنا بند کردے ، کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو طاقت سے دبایا نہیں جاسکتا،مقبوضہ کشمیر کے عوام نے بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر مناکر حق خودارادیت کا پرچم بلند کیا ہے ،بھارتی ظلم وجبر اور ریاستی مشینری کے استعمال سے کشمیریوں کی آزادی تحریک کوختم نہیں کیا جاسکتا،انسانیت دشمن جنونی مودی کی ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے ، جموں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضہ کو ختم کرا کر دم لینگے ۔شاداب رضا نقشبندی کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور کشمیریوں کو حق خودارادیت دلانے کیلئے سیاسی،اخلاقی اور ایمانی حمایت جاری رکھیں گے ۔انہوں نے کہا کہ ہمیں اتحاد ویکجہتی کو فروغ دے کر ملک دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا،بھارت ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں کھلی دہشتگردی کررہا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کرائے کم نہ کرنے پر ٹرانسپورٹرز کیخلاف کارروائی

آٹو مارکیٹ سیالکوٹ روڈپر تجاوزات کیخلاف آپریشن ،250 تھڑے مسمار

ستارہ امتیاز ملنے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کے اعزاز میں تقریب

جماعت اہلسنت کا ملک میں نظام مصطفی کے نفاذ کا مطالبہ

گوجرانوالہ چیمبرکی ڈیپارٹمنٹل کمیٹی برائے ایجوکیشن کے کنوینئر کا تقرر

مینڈیٹ چور اقتدار کے رسیا،خون نچوڑا جا رہا :اسلم گھمن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر