سنی تحریک کا خیبر پختونخوا میں امدادی سرگرمیوں کا آغاز
کراچی(اسٹاف رپورٹر)چیئرمین سنی تحریک انجینئر ثروت اعجاز قادری نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوامیں بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے ،صوبہ کے مختلف اضلاع میں پیش آنے والے واقعے میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں جبکہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔
انہوں نے بلال عباس قادری کے ہمراہ پاکستان سنی تحریک کے تمام ذمہ داران کارکنان کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر خیبر پختونخوا میں پیش آنے والے واقعے میں امدادی سرگرمیوں میں تیزی لائیں۔خیبر پختونخوا کے افسوسناک واقعے پر صدر پاکستان سنی تحریک کے پی صابر اعوان اورجنرل سیکرٹری عبداللہ روانی سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے سنی تحریک کے چیئرمین انجینئر ثروت اعجاز قادری کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت سنی تحریک کا اولین فرض ہے اور ہم اپنے فرض سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ۔حکومتی ادارے اپنی امدادی سرگرمیوں میں تیزی لائیں کیونکہ بہت سے مکانات ایسے ہیں جہاں ملبے تلے ابھی بھی لوگ دبے ہوئے ہیں۔سنی تحریک کے مرکزی صدر صاحبزادہ علامہ بلال عباس قادری نے اس افسوسناک واقعے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے مالی امداد کا اعلان ہی کافی نہیں،حکومت کو چاہیے کہ جب تک متاثرین بحال نہیں ہو جاتے ان کی امداد جاری رکھے ۔انہوں نے کہا کہ کے پی میں بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ریاست کا فرض ہے کہ متاثرین کے مکانات کو بنوایا جائے ۔