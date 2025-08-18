صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہمیں آزادی کی حقیقی قدر پہچاننی چاہیے ،عائشہ رضوان

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ناظمہ اعلیٰ اسلامی جمعیت طالبات پاکستان عائشہ رضوان نے کہا ہے کہ آزادی ایک انمول نعمت ہے اور اس کی حقیقی قدر وہی جان سکتا ہے جو اس سے محروم ہو۔

اہلِ غزہ، اہلِ فلسطین اور کشمیری مسلمان آج بھی ظلم و جبر کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں اور اسی آزادی کو حاصل کرنے کیلئے مستقل قربانیاں دے رہے ہیں۔ہمیں ان کی قربانیوں اور جدوجہد سے آزادی کی حقیقی قدر پہچاننی چاہیے ۔انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر اس مملکت خداداد کو ہر سطح سے جھوٹ، بددیانتی اور کرپشن سے پاک کردینے پر یہ قوم ڈٹ جائے اور ملک کے نوجوان اسلامی عقائد و نظریات کو مضبوطی سے تھام لیں تو پاکستان جلد بحران سے نکل جائے گا۔

