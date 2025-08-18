گلبرگ ٹاؤن میں جشن آزادی فلاور شوکا افتتاح
کراچی(اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے امیرضلع گلبرگ وسطی کامران سراج ، نائب امیر ضلع فاروق نعمت اللہ ، ٹاؤن چیئرمین گلبرگ نصرت اللہ کے ہمراہ تعلیمی باغ بلاک 14 فیڈرل بی ایریا میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گلبرگ کے تحت 5روزہ ’’جشن آزادی فلاور شو‘‘ کا افتتاح کردیا ۔
منعم ظفر خان نے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور ڈائریکٹر پارکس ندیم حنیف کو پارک کی بحالی اور فلاور شوز کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کیا ۔اہل محلہ و علاقہ مکینوں نے فلاور شو کے انعقاد پر جماعت اسلامی کے منتخب ٹاؤن چیئرمین کا شکریہ ادا کیا ۔منعم ظفر خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ جماعت اسلامی عوامی خدمت اور امانت ودیانت کا نام ہے ۔ ہمارے منتخب نمائندے اختیار ات سے بڑھ کر، وسائل کی کمی کے باوجود شہر کے عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ جماعت اسلامی کے 9ٹاؤنز میں 2سال کے عرصے میں 171 پارکس کو بحال کیا، 25 کھیلوں کے میدان آباد کیے ، 42 اسکولوں کی مرمت و تزئین کی اور ایک لاکھ سے زائد اسٹریٹ لائٹس نصب کیں۔ یہ کارکردگی اس بات کا ثبوت ہے کہ جماعت اسلامی امید سے یقین کا سفر ہے اور عوام کے ٹوٹے ہوئے اعتماد کو بحال کرنے والی واحد قوت ہے ۔جماعت اسلامی وسائل اور اختیار ات سے بڑھ کر خدمت کر رہی ہے اورمزید اختیار ات اور وسائل عوامی تحریک اور مزاحمتی جدوجہد کے ذریعے حاصل کریں گے ۔تقریب سے امیرضلع گلبرگ وسطی کامران سراج ،نائب امیر ضلع فاروق نعمت اللہ ،ٹاؤن چیئرمین گلبرگ نصرت اللہ ، ڈائریکٹر پارکس ندیم حنیف نے بھی خطاب کیا ۔