ایکسپومیں تین روزہ سولر پاکستان نمائش اختتام پذیر
کراچی(بزنس رپورٹر)تین روزہ سولر پاکستان 2025 نمائش کراچی ایکسپو سینٹر میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، جو پاکستان کی متبادل توانائی کی جانب منتقلی میں ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوئی۔
نمائش میں صنعتی پیمانے کی جدید سولرٹیکنالوجیز پیش کی گئیں جن میں سے کئی پاکستان میں پہلی بار متعارف کروائی گئیں یہ نمائش کاروباری ترقی کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم ثابت ہوئی جہاں متعدد کاروباری معاہدے طے پائے اختتامی تقریب کے مہمانِ خصوصی وزیر توانائی سندھ، سید ناصر حسین شاہ نے نمائش کے انعقاد کو پاکستان میں قابلِ تجدید توانائی کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سولر پاکستان جیسے ایونٹس ہمارے ملک کی متبادل توانائی میں حقیقی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔حکومتِ سندھ ایسے اقدامات کی بھرپور حمایت کرتی ہے جو صنعتی تعاون کو فروغ دیں، معاشی مواقع پیدا کریں اور ہمیں متبادل اور پائیدار توانائی کی جانب لے جائیں نمائش کی کامیابی پر تبصرہ کرتے ہوئے سی ای او فیکٹ ایگزیبیشنز، سلیم خان نے کہاقومی و بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز کی بھرپورشمولیت اور دلچسپی دیکھ کر خوشی ہوئی۔سولر پاکستان بدستور جدت اور تعاون کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے جو پاکستان کی توانائی کے مستقبل کو نئی سمت فراہم کر رہا ہے اس نمائش میں10 ممالک کی 250 سے زائد نمایاں کمپنیاں، توانائی کے ماہرین اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز شریک ہوئے ۔