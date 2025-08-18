گلشن حدید کو واٹرکارپوریشن کی لائن سے کنکش فراہم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)گلشن حدید میں پانی کے شدید بحران کے بعد پیپلزپارٹی کی اعلیٰ قیادت کی کوششوں سے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی لائنوں سے گلشن حدید کو پانی کی فراہمی کے لیے کنکشن لگوا دیا۔
اس موقع پر پیپلزپارٹی ملیر کے جنرل سیکریٹری امداد جوکھیو اور واٹر بورڈ کے افسران بھی موجود تھے ۔ کنکشن کے بعد ایم پی اے محمد ساجد جوکھیو کی نگرانی میں عوامی مسائل کے حل کے لیے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ، جس کے نتیجے میں پانچ لاکھ آبادی کو واٹر کارپوریشن کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے گا۔ کنکشن سے قبل پانی کے پریشر اور دیگر فنی معاملات کو بھی کلیئر کیا گیا۔ اس موقع پر پیپلزپارٹی ضلع ملیر کے ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری آغا طارق پٹھان، پی ایس ایف کے صدر شان جوکھیو،جنرل سیکریٹری ستار خلیفہ،یوسی چیئرمین ڈاکٹر عظمت اللہ لوند، چیئرمین رضا جتوئی، وائس چیئرمین عبد الستار جوکھیو، وائس چیئرمین امن الدین جوکھیو، یوسی چیئرمین گلشن حدید راؤ صفدر حیات، علی اکبر کلمتی، یوسی صدر خدا بخش پٹھان، محمد عرس کھیڑو، اطہر خٹک، وسیم لاشاری، امجد کھیڑو ذیشان صدیقی، فیصل شیخ، دانش کھوکھر،صہیب شاہد،احد بلالی،علی خاصخیلی اور دیگر رہنما بھی موجود تھے ۔ ساجد جوکھیو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گلشن حدید میں پانی کے بحران کی اصل ذمہ دار اسٹیل مل انتظامیہ ہے ، جس کی نااہلی کے باعث عوام پانی کے لیے ترستے رہے ۔