ضلع کورنگی میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد

  • کراچی
ضلع کورنگی میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد

کراچی (این این آئی)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے ضلع کورنگی میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔

ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، سٹی کونسل میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر دل محمد، سٹی کونسل کے اراکین، مختلف یوسیز کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور پارٹی کے دیگر عہدیداران سمیت عوام کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، میئر کراچی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورنگی کے عوام کے لیے جدید اور پائیدار سڑکوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہے گا، یو سی 35 کے وارڈ 1 اور 2 میں سی سی ٹف پختہ بلاکس بچھانے کا کام تیزی سے مکمل کیا جائے گا جس پر لاگت کا تخمینہ 237ملین روپے ہے ، اس منصوبے کے تحت 3 لاکھ مربع فٹ پیور بلاکس بچھائے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو معیاری سفری سہولیات میسر آ سکیں،انہوں نے کہا کہ 5 ہزار رننگ فٹ کرب بلاکس کی تنصیب سے سڑکوں کے معیار میں مزید بہتری آئے گی، برساتی پانی کی نکاسی کے لیے مختلف سائز کے آر سی سی پائپس ڈالے جا رہے ہیں جبکہ 110 نئے مین ہولز کی تعمیر سے سیوریج نظام میں نمایاں بہتری آئے گی۔انہوں نے کہا کہ عوامی سہولت اور شہر کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے ، کورنگی کا انفرااسٹرکچر جدید خطوط پر استوار ہو رہا ہے ۔سابقہ ادوار میں جن لوگوں نے شہر کو تعصب اور بوری بند لاشوں کی سیاست کی بھینٹ چڑھایا، ہمارے کام سے کسی کو جلن ہوتی ہے تو ہوتی رہے ۔

