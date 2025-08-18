ذیابیطس کے مریضوں میں جان لیوا ڈپریشن کی شرح میں خطرناک اضافہ
کراچی(سٹی ڈیسک)پاکستان میں ذیابیطس کے نصف مریض پاؤں میں زخموں اور ٹانگیں کٹنے کے خوف سے ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جب کسی مریض کی ٹانگ یا پاؤں کاٹنا پڑتا ہے تو وہ شدید ذہنی بیماری اور خودکشی جیسے خیالات میں گھِر جاتا ہے۔
صرف شوگر کے مرض میں مبتلا ہونے کی خبر ہی مریض کو ذہنی طور پر بیمار کر دیتی ہے ۔ذیابیطس کے مریضوں میں ذہنی امراض اور جان لیوا ڈپریشن کی شرح 50 فیصد تک پہنچ گئی ۔ان خیالات کا اظہار ملکی اور غیر ملکی ماہرین صحت نے کراچی میں ذیابیطس اور ڈایابیٹک فٹ 2025 کی بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر بقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈایابیٹولوجی اینڈ اینڈوکرائنولوجی پروفیسر ڈاکٹر زاہد میاں نے کہا کہ ذیابیطس کے نتیجے میں پیروں کے زخموں میں مبتلا نصف مریض ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور جب ان کے اعضا کاٹے جاتے ہیں تو یہ ذہنی بیماری کئی گنا بڑھ جاتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مریضوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے زخموں کو درجوں میں تقسیم کر کے الگ الگ علاج اور نگہداشت کے منصوبے بنانا ہوں گے ۔
آغا خان یونیورسٹی کے پروفیسر نجم الاسلام نے کہا کہ جب مریض خودکشی کے خیالات ظاہر کرے تو یہ شدید ڈپریشن کی علامت ہے اور فوری کونسلنگ کے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں۔بقائی انسٹیٹیوٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر سیف الحق نے کہا کہ ذیابیطس کے بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کرنے کا واحد راستہ طرزِ زندگی کی تبدیلی ہے جس میں ورزش، متوازن غذا اور وزن پر قابو بنیادی ہتھیار ہیں۔تنزانیہ کے ڈاکٹر غلام عباس نے کہا کہ افریقی ممالک میں بھی مریضوں کو ایک انگلی کے کٹنے کو قبول کرانا آسان نہیں ہوتا اور مریض نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے علاج سے قبل مشاورت اور ذہنی تیاری ناگزیر ہے ۔ڈاکٹر سومعیہ اقتدار نے کہا کہ بیماری کی بروقت تشخیص، مریضوں کی تعلیم اور عوامی آگاہی مہمات دونوں جسمانی اور ذہنی بوجھ کو کم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔یو اے ای کی ماہر گلناز طارق نے کہا کہ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق کراچی کی کچی آبادیوں میں تیس فیصد سے زائد ذیابیطس کے مریض ڈپریشن میں مبتلا ہیں بیس فیصد سے زیادہ خودکشی کے خیالات ظاہر کرتے ہیں اور گیارہ فیصد نے خودکشی کی کوشش بھی کی۔