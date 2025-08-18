کراچی پورٹ سے کروڑوں روپے مالیت کی ممنوعہ ادویات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام
کراچی(آئی این پی) اینٹی نارکوٹکس فورس نے کراچی پورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں مالیت کی ممنوعہ ادویات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی۔
تفصیلات کے مطابق کراچی میں اے این ایف پورٹ کنٹرول یونٹ کے عملے نے ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمنل پر کامیاب کارروائی کی۔اس حوالے سے اے این ایف ذرائع کا کہنا ہے کہ خفیہ اطلاع پر کراچی سے ٹیما گھانا جانے والے کنٹینر کو روکا گیا اور کروڑوں روپے مالیت کی ممنوعہ ادویات بیرون ملک اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دیا۔ذرائع کے مطابق تلاشی کے دوران کنٹینر سے 72 لاکھ ٹراما ڈول گولیاں برآمد ہوئیں، ان گولیوں کو گارمنٹس کی آڑ میں چھپا کر اسمگل کیا جارہا تھا۔برآمد شدہ مال کی مالیت بین الاقوامی مارکیٹ میں 30 کروڑ روپے سے زائد ہے ، کنٹینر میں 144کارٹنز کے اندر گولیوں کو رکھا گیا تھا۔اے این ایف ذرائع نے بتایا کہ کنٹینر کو بک کرانے والے کا پتہ لطیف کلاتھ مارکیٹ کھارادر کراچی کا ہے ۔ خفیہ اطلاع پر اے این ایف پورٹ کنٹرول یونٹ نے فوری طور پر مذکورہ جگہ چھاپہ مار کارروائی کی۔ ذرائع کے مطابق ٹراما ڈول کو انسداد منشیات کے قوانین کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے ، برآمد کی جانے والی ٹراما ڈول گولیاں پاکستان کسٹمز کے حوالے کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے بھی لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منشیات کی بھاری کھیپ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی گئی تھی۔کسٹم حکام نے کارروائی کے دوران 15 کلوگرام سے زائد منشیات برآمد کی، جس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت تقریباً 3 کروڑ 10 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔