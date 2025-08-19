صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے ایم سی کی آفیسر نے سابق شوہر کیخلاف درخواست دائر کردی

  • کراچی
کے ایم سی کی آفیسر نے سابق شوہر کیخلاف درخواست دائر کردی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کے ایم سی کی گریڈ 18 کی آفیسر نے اپنے سابقہ شوہر کے خلاف مقدمے کے لیے سٹی کورٹ میں درخواست دائر کردی۔

 ریحانہ یاسین نے اپنے وکیل کے توسط سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ کے ایم سی کے ڈرائیور وسیم خان نے 2024ء میں بلیک میل کر کے مجھ سے شادی کی، کرپشن اور دو نمبر کام نہ کرنے پر اختلافات ہوئے، وسیم خان نے 2025ء میں مجھے طلاق دے دی۔درخواست گزار کے مطابق طلاق کے بعد وسیم خان مجھے اور میرے اہل خانہ کو ہراساں کررہا ہے ، وسیم خان اور اس کی پہلی بیوی رابعہ کامران بیگ 50 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں جب کہ اہل خانہ کو بھی دھمکیاں دی جارہی ہیں، سول لائن پولیس کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب سے تباہی : فوج نالوں اور دریاؤں پر قبضوں کیخلاف آپریشن کرے : سینیٹ میں تقاریر

چیئر مین سی ڈی اے سے ہا ئی کمشنر بنگلہ دیش کی ملاقات

کچہری ڈسپنسری میں ڈاکٹر ز کی حاضری یقینی بنائی جائے ،کمشنر راولپنڈی

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سپیشل ایجوکیشن میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب

وزارتِ منصوبہ بندی کی اُڑان اے آئی ٹیکاتھون کا آغاز

آر پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس