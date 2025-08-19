ریتی بجری کی چوری میں ملوث ملزمان گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)تھانہ بن قاسم پولیس کی کارروائی، ریتی بجری کی چوری میں ملوث ملزمان گرفتار،پولیس نے دوران گشت کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔
بن قاسم کے علاقے سے غیر قانونی طور پر ریتی کی کھدائی اور ترسیل میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔کارروائی کے دوران گرفتار ملزمان کے قبضے سے 2 عدد ڈمپر اور 1 شاول برآمد ہوا۔ پولیس نے ضابطے کے تحت سپلائی میں استعمال ہونے والے دونوں ڈمپر اور شاول کو بھی قبضہ میں لے لیا ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت کامران، عدیل، ارباب، قیصر، مولا بخش اور بشیر کے نام سے ہوئی۔ملزمان کا مقصد غیر قانونی طور پر ریتی کی چوری کر کے فروخت کرنا تھا۔گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔