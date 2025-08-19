ٹرک نذرآتش کیس،گواہان کا آفاق احمد کو شناخت سے انکار
کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسداد دہشتگردی عدالت میں لانڈھی کے علاقے میں ٹرک نذر آتش کرنے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔
سماعت کے دوران مدعی مقدمہ دانش سمیت تین گواہوں نے اپنی گواہی میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو شناخت کرنے سے انکار کردیا۔گواہوں نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ انہوں نے نہ تو آفاق احمد کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کرائی اور نہ ہی پولیس کو بیان دیا۔ گواہوں کا کہنا تھا کہ انہیں علم نہیں کہ آفاق احمد کے ایماء پر ٹینکر نذر آتش کیا گیا، پولیس نے سادہ کاغذ پر ان کے دستخط لیے تھے ۔ دوران سماعت مدعی مقدمہ دانش اور دو پولیس اہلکاروں سمیت پانچ گواہوں کے بیانات قلمبند کیے گئے ۔ آفاق احمد سمیت دیگر ملزمان بھی عدالت میں پیش ہوئے ۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید گواہوں کو طلب کرلیا اور کیس کی کارروائی 25 اگست تک ملتوی کردی۔ پراسیکیوشن کے مطابق آفاق احمد پر الزام ہے کہ انہوں نے آڈیو میسج کے ذریعے کارکنوں کو اکسانے کی کوشش کی اور انہی کی ایماء پر ٹینکر نذر آتش کیا گیا۔ پراسیکیوشن نے مزید مؤقف اختیار کیا کہ ٹینکر جلانے کے بعد اس میں موجود چینی کی بوریاں بھی چوری کی گئیں جبکہ گرفتار ملزمان نے اعتراف کیا کہ جلانے کا حکم آفاق احمد نے دیا تھا۔