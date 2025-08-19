صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
اغوا کیس کے ملزمان میاں بیوی ناکافی شواہد پربری

کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسدادِ دہشت گردی کی عدالت نے ضعیف العمر شخص کے اغواء اور تاوان طلب کرنے کے الزام میں گرفتار میاں بیوی کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر بری کردیا۔

 عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف الزام ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ مقدمے کے مطابق ملزمان علی اختر اور اس کی اہلیہ ارم پر الزام تھا کہ انہوں نے قاضی محمد اسحاق کو اغواء کرکے تاوان طلب کیا۔ مدعی نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے اور اس کی بہن کو تاوان کے لیے متعدد کالز موصول ہوئیں تاہم عدالت نے مشاہدہ کیا کہ مدعی اور اس کی بہن نے اپنے موبائل فون پولیس کے حوالے نہیں کیے اور نہ ہی ان کا فرانزک ٹیسٹ کرایا گیا۔ عدالت نے مزید ریمارکس دیے کہ تفتیشی افسر نے کیس کی تفتیش کے دوران کوئی پرائیویٹ گواہ شامل نہیں کیا۔ عدالت کے مطابق مقدمے کے ریکارڈ میں تضادات پائے گئے ۔ ڈی آئی جی نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ ملزمان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ متاثرہ خاندان کو تاوان لینے کے لیے ڈیفنس بلارہے تھے مگر تفتیشی افسر نے فائل میں تحریر کیا کہ ملزمان کو خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ استغاثہ کے مطابق قاضی محمد اسحاق کے اغواء کا مقدمہ 2019 میں درج کیا گیا تھا تاہم شواہد کی عدم دستیابی اور تفتیشی عمل میں تضادات کے باعث عدالت نے علی اختر اور اہلیہ ارم کو بری کردیا۔

 

