کالج کے طلبا کی رہنمائی کے لئے یو اے این سروس کا افتتاح
کراچی(این این آئی)محکمہ کالج ایجوکیشن سندھ نے سرکاری کالجز میں ایڈمیشن کے سلسلے میں رہنمائی کے لیے یو اے این نمبر کی سہولت شروع کردی ہے ۔
وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے یو اے این نمبر 100-002-111-021 کا افتتاح کرنے کے بعد کہا کہ یو اے این سروس کی مدد سے طلبا کی داخلے کے عمل کو مزید آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے ، اب طلبا یا ان کے والدین آفیسز آنے کے بجائے گھر بیٹھے داخلے کے سلسلے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ افتتاح کے موقع پر سیکریٹری کالجز سندھ شہاب قمر انصاری، ڈی جی کالجز نوید رب صدیقی اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔ صوبائی وزیرنے کہا کہ سندھ الیکٹرانک سینٹرلائز کالج ایجوکیشن ایڈمیشن پروگرام کے تحت درخواست جمع کرنے سے لے کر داخلے کی کنفرمیشن، حاضری، امتحانات اور نتائج کا نظام آن لائن کیا جائے گا۔