  • کراچی
چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن کا ترقیاتی کاموں کاجائزہ

کراچی(اے پی پی)چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر کے ہمراہ پردہ پارک سیکٹر الیون ڈی اور 4200روڈ پر جاری ترقیاتی کاموں کاجائزہ لیا۔

 محمد یوسف نے کہا کہ الیون ڈی میں پردہ پارک کی تکمیل سے نیو کراچی کے عوام کو صحت مند اور کم خرچ تفریح کی سہولت دستیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ4200روڈ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولت میسر آئے گی جس سے ٹریفک کے دبا ؤمیں کمی اور شہریوں کو آمدورفت میں آسانی ہوگی۔انہوں نے سڑک کے دونوں اطراف پودے لگانے کے احکامات جاری کیے۔

 

