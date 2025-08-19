صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگردی کی سہولت کاری کے ملزم کا جسمانی ریمانڈ

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسداد دہشتگردی کی منتظم عدالت میں دہشتگردی کے لیے فنڈنگ اور سہولت کاری کے مقدمے کی سماعت ہوئی، سی ٹی ڈی حکام نے بھارتی ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے ملزم ارسلان کو سخت سکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا۔

 تفتیشی افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزم ارسلان نے دیگر گرفتار ملزمان کی سہولت کاری کی اور ان تک رقم پہنچائی۔ افسر نے مزید کہا کہ ملزم سے مزید تفتیش درکار ہے لہٰذا جسمانی ریمانڈ دیا جائے ۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزم ارسلان کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا اور آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کرلی۔

 

