این ای ڈی سمیت تمام جامعات کو خودکفیل بنایا جائے ،پاسبان

  • کراچی
کراچی (این این آئی) پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے چیف آرگنائزر طارق چاندی والا نے کہا ہے کہ پبلک سیکٹر جامعات والدین کی غریبی مٹانے کی آخری امید ہیں، ان سے یہ امید نہ چھینی جائے ۔

 فیسوں میں مسلسل اضافہ کی وہ سے پبلک سیکٹر جامعات میں بچوں کے لئے داخلہ لینا مشکل ترہوتا جا رہا ہے ۔ این ای ڈی میں سیلف فنانس سیٹوں میں ہر سال اضافہ تشویشناک ہے ۔ این ای ڈی اپنی آمدنی کے ذرائع پبلک کرے ۔ ۔ این ای ڈی سمیت تمام جامعات کو خودکفیل بنایا جائے ۔ این ای ڈی کے بجٹ کا منصفانہ آڈٹ کرکے اسے پبلک کیا جائے ۔ سندھ حکومت جامعہ این ای ڈی کو ہر سال دو ارب روپے کی گرانٹ دے ۔

 

