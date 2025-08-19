اسٹیل ملز مالیاتی بحران سنگین، لیبر یونین کا اقدامات کا مطالبہ
کراچی (بزنس رپورٹر )پاکستان اسٹیل ملز کے مالیاتی بحران پر اسٹیل مل انصاف لیبر یونین (سی بی اے )نے سنگین خدشات کا اظہار کرتے ہوئے بورڈ آف ڈائریکٹرز سمیت چیئرمین اسٹیل مل سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔
سی بی اے کے مطابق ملز کے نقصانات جون 2023 تک 224 ارب سے زائد ہو چکے جبکہ واجبات 335 ارب سے بڑھ گئے ۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ بی او ڈی نے 31 جولائی کو متاثرہ ورکرز اور رہائشیوں کے مسائل حل کرنے کیلئے ذیلی کمیٹی بنانے کا وعدہ کیا لیکن تاحال نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا۔متاثرہ ملازمین عدالت کے فیصلوں کے باوجود بحالی کیلئے دربدر ہیں۔ اسٹیل ٹاؤن اور گلشن حدید میں پانی و گیس بندش، زائد بلنگ اور بنیادی سہولتوں کی کمی نے رہائشیوں کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے جبکہ موجودہ عبوری سی ای او پر انتظامی و مالی بدعنوانی کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب چیئرمین اسٹیل مل کو بھیجے گئے خط میں متن اپنایا گیا کہ خزانے کو مبینہ طور پر روزانہ 14 کروڑ سے زائد کا نقصان ہورہا ہے ۔یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ 2008ء سے 2025ء کے دوران بدانتظامی اور کرپشن کے باعث ملز کے واجبات میں اربوں کا اضافہ ہوا ۔ یونین نے موجودہ قائم مقام سی ای او کی معطلی اور انکوائری کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر مسائل حل نہ کیے گئے تو احتجاجی مظاہرے امن و امان کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں ۔