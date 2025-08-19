تیز رفتار گاڑیوں نے راہگیر خاتون اور موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہوگئے ۔ تفصیلات کے مطابق قائد آباد مرغی خانہ پل کے اوپر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے بائیک سوار نوجوان جاں بحق ہوگیا۔
متوفی کی شناخت 18 سالہ دانیال ولد چن زیب کے نام سے ہوئی۔ادھر بلدیہ 2 نمبر حب ریور روڈ پر ٹریفک حادثہ مسافر بس کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق ہوگئی ریسکیو حکام کے مطابق متوفیہ کی شناخت 45 سالہ مسرت بی بی کے نام سے ہوئی حادثے کے بعد ڈرائیور بس چھوڑ کر موقع سے فرار ہوگیا جس کی تلاش جاری ہے ۔علاوہ ازیں اورنگی ٹاؤن ڈسکو موڑ کے قریب ٹریفک حادثہ مسافر بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی ہوگیا۔ریسکیو حکام کے مطابق مشتعل شہریوں نے حادثے کا سبب بننے والی بس کے ڈرائیور کو پکڑ لیا عوام کے تشدد سے بس ڈرائیور بھی زخمی ہوا جبکہ عوام نے بس کے شیشے بھی توڑ دیئے ۔موٹر سائیکل سوار اور بس ڈرائیور کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔زخمی موٹر سائیکل سوار کی شناخت اشفاق جبکہ بس ڈرائیور کی اورنگزیب کے نام سے ہوئی۔