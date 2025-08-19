مقابلے کے بعد ڈاکو گرفتار، اسلحہ برآمد
کراچی (اسٹاف رپورٹر ) ڈاکس پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا ۔
تفصیلات کے مطابق ڈاکس پولیس نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب مائی کلاچی روڈ نالے کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ، زخمی حالت میں گرفتار ملزم ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کیا ، پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے ملزم کی شناخت 19 سالہ کامران ولد کمال احمد کے نام سے کی گئی ، گرفتار ملزم کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا ، گرفتار ملزم سے پستول ، موبائل فون برآمد کیا گیا ۔