گھر میں گھس کر نوجوان کو زخمی کرنے والامفرور ملزم گرفتار

  • کراچی
گھر میں گھس کر نوجوان کو زخمی کرنے والامفرور ملزم گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)تفتیشی ٹیم تھانہ موچکو کی خفیہ اطلاع پر کارروائی نوجوان کو گھر میں گھس کر فائرنگ سے شدید زخمی کرنے میں ملوث مرکزی مفرور ملزم گرفتار کرلیا۔

گرفتار ملزم دلبر عرف غازی ولد عیسو نے سال 2023 میں مواچھ گوٹھ کے علاقے میں ذاتی دشمنی کی بنا پر دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر نوجوان صدام کو گھر میں گھس کر فائرنگ کرتے ہوئے شدید زخمی کردیا تھا۔ واقعہ کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔گرفتار مرکزی ملزم دلبر عرف غازی واقعہ کے بعد سے روپوش تھا جسے تفتیشی ٹیم نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ کاروائی ایس آئی او تھانہ موچکو انسپکٹر اشرف جوگی نے ٹیم کے ہمراہ عمل میں لائی۔گرفتار ملزم کے خلاف ضابطہ کی کاروائی جاری ہے ۔

