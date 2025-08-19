محکمہ ایکسائز کی کارروائیاں،لاکھوں کی منشیات برآمد
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)صوبائی وزیر ایکسائزمکیش کمار چاؤلہ کی ہدایت پر محکمہ نارکوٹکس کنٹرول ضلع وسطی اور ضلع شرقی سرکل کی منشیات فروشوں کے۔۔۔
خلاف دو الگ الگ کاروائیوں میں لاکھوں روپے مالیت کی منشیات ،2 موٹرسائیکلیں برآمد کرکے 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اے ای ٹی او محمد زبیر لاکھو کی سربراہی میں گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر گلبہار کے علاقے میں کارروائی کے دوران دو ملزمان عبدالجبار اور عبدالرشید غزنوی کو گرفتار کرکے انکے قبضے سے 1450 گرام اعلی کوالٹی کی چرس، ڈیجیٹل کانٹا، دو موٹرسائیکلیں اور 2 موبائل فون برآمد کرلیے ۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق دونوں ملزمان آپس میں سگے بھائی ہیں۔ دوسری جانب محکمہ نارکوٹکس کنٹرول ضلع شرقی سرکل نے اے ای ٹی او ہرجی مل کی سربراہی میں کامران چورنگی گلستان جوہر میں کارروائی کے دوران ملزم طارق علی کے قبضے سے 500گرام (میتھمفیٹامائن) آئس برآمد کرلی۔ دریں اثناء صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ اور ڈی جی این سی ڈبلیو سندھ اورنگزیب پنہور نے ضلع وسطی اور شرقی سرکل کی ٹیموں کو کامیاب کارروائیوں پر مبارکباد دیتے ہوئے منشیات فروشی اور منشیات اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف بلاتفریق کاروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے ۔ مکیش کمار چاؤلہ نے کہا کہ صوبے سے منشیات کا خاتمہ سندھ حکومت کا عزم ہے ۔