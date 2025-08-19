صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ایکسائز کی کارروائیاں،لاکھوں کی منشیات برآمد

  • کراچی
محکمہ ایکسائز کی کارروائیاں،لاکھوں کی منشیات برآمد

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)صوبائی وزیر ایکسائزمکیش کمار چاؤلہ کی ہدایت پر محکمہ نارکوٹکس کنٹرول ضلع وسطی اور ضلع شرقی سرکل کی منشیات فروشوں کے۔۔۔

 خلاف دو الگ الگ کاروائیوں میں لاکھوں روپے مالیت کی منشیات ،2 موٹرسائیکلیں برآمد کرکے 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اے ای ٹی او محمد زبیر لاکھو کی سربراہی میں گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر گلبہار کے علاقے میں کارروائی کے دوران دو ملزمان عبدالجبار اور عبدالرشید غزنوی کو گرفتار کرکے انکے قبضے سے 1450 گرام اعلی کوالٹی کی چرس، ڈیجیٹل کانٹا، دو موٹرسائیکلیں اور 2 موبائل فون برآمد کرلیے ۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق دونوں ملزمان آپس میں سگے بھائی ہیں۔ دوسری جانب محکمہ نارکوٹکس کنٹرول ضلع شرقی سرکل نے اے ای ٹی او ہرجی مل کی سربراہی میں کامران چورنگی گلستان جوہر میں کارروائی کے دوران ملزم طارق علی کے قبضے سے 500گرام (میتھمفیٹامائن) آئس برآمد کرلی۔  دریں اثناء صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ اور ڈی جی این سی ڈبلیو سندھ اورنگزیب پنہور نے ضلع وسطی اور شرقی سرکل کی ٹیموں کو کامیاب کارروائیوں پر مبارکباد دیتے ہوئے منشیات فروشی اور منشیات اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف بلاتفریق کاروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے ۔ مکیش کمار چاؤلہ نے کہا کہ صوبے سے منشیات کا خاتمہ سندھ حکومت کا عزم ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تجاوزات مافیا کیخلاف آپریشن تیز،قبضے واگزار

کرپشن، رشوت ستانی پر زیرو ٹالرینس پالیسی :بشارت نبی

کوٹ ادو :چھاپہ، ناقص اور بدبودار گوشت برآمد

ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش سے میپکو کا ترسیلی نظام متاثر

سی پی ایس پی فیلوز کے اعزاز میں تقریب،مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

بارش ،گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس