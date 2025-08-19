صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی (اسٹاف رپورٹر)مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے کہا ہے کہ سندھ میں علیحدگی پسندوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں نہایت تشویشناک ہیں،پیپلزپارٹی کو چا ہیے کہ وہ سندھی علیحدگی پسندوں کی سرپرستی فوری طور پر بند کرے ۔

 گزشتہ روز اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ علیحدگی پسند کھلے عام ملک دشمن نعرے لگارہے ہیں مگر حکومت ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے جب کہ دوسری جانب اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دے کر گرفتار کیا جارہا ہے ۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ نے راشد منہاس روڈ پر ڈمپر حادثے کے بعد ڈمپر نذر آتش کرنے کے واقعے کے بعد صغیر سینٹر کے مکینوں کے خلاف کارروائیوں اور مقامی ایس ایس پی کے بیانات کو کھلی نسلی امتیاز کی بدترین مثال قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے شہری عوام میں یہ احساس بڑھتا جارہا ہے کہ مردم شماری کے مرضی کے مطابق نتائج اس کی بنیاد پر حلقہ بندیاں اور پھر ان ہی نتائج پر قائم ہونے والی حکومت کی موجودگی میں شہری عوام کو نہ انصاف مل سکتا ہے اور نہ ہی اپنے وسائل پر اختیار مل سکتا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر وفاق ایسے حالات میں نئے انتظامی یونٹس بنانے کا فیصلہ کرتا ہے جس سے چھوٹی قومیتوں میں شراکت داری کا احساس پیدا ہو تو مہاجر قومی موومنٹ اس فیصلے کی حمایت کرے گی۔

 

