سڑکوں کی بندش کیلئے ٹینکرز روکنے پرعدالت برہم
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے سڑکوں کی بندش کے لیے واٹر ٹینکرز کی پکڑ دھکڑ کے خلاف واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن کی دائر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے پولیس حکام پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔۔۔
اور واضح کیا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ عدالتی احکامات کے باوجود سڑکوں کی بندش کے لیے واٹر ٹینکرز کو روکا جارہا ہے اور بعض اوقات پندرہ پندرہ دن تک ٹینکرز کو کھڑا رکھا جاتا ہے ۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریمارکس دیے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے افسران کو معطل کیا جائے گا اور انہیں دوبارہ کوئی پوسٹنگ بھی نہیں دی جائے گی۔ اگر خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رہا تو آئی جی سندھ کے خلاف بھی آرڈر جاری کیا جائے گا۔سرکاری وکیل نے مؤقف اپنایا کہ ہیوی ٹریفک کے اوقات کار کی خلاف ورزی پر گاڑیوں کو روکا جاتا ہے اور واٹر ٹینکرز کے لیے مخصوص اوقات کار مقرر ہیں۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریمارکس دیے کہ پولیس کو بغیر کسی قانونی خلاف ورزی کسی بھی گاڑی کو روکنے کا اختیار حاصل نہیں ہے ۔ پولیس سڑکوں کی بندش کے لیے کسی بھی گاڑی کو نہیں روک سکتی، نہ ہی ہڑتال کے دوران اور نہ ہی حکومت کے کہنے پر گاڑیوں کو روکا جاسکتا ہے ۔ پولیس افسران نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ آئندہ عدالتی احکامات پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ عدالت نے افسران کو تنبیہ کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔