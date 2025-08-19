صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑکوں کی بندش کیلئے ٹینکرز روکنے پرعدالت برہم

  • کراچی
سڑکوں کی بندش کیلئے ٹینکرز روکنے پرعدالت برہم

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے سڑکوں کی بندش کے لیے واٹر ٹینکرز کی پکڑ دھکڑ کے خلاف واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن کی دائر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے پولیس حکام پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔۔۔

 اور واضح کیا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ عدالتی احکامات کے باوجود سڑکوں کی بندش کے لیے واٹر ٹینکرز کو روکا جارہا ہے اور بعض اوقات پندرہ پندرہ دن تک ٹینکرز کو کھڑا رکھا جاتا ہے ۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریمارکس دیے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے افسران کو معطل کیا جائے گا اور انہیں دوبارہ کوئی پوسٹنگ بھی نہیں دی جائے گی۔ اگر خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رہا تو آئی جی سندھ کے خلاف بھی آرڈر جاری کیا جائے گا۔سرکاری وکیل نے مؤقف اپنایا کہ ہیوی ٹریفک کے اوقات کار کی خلاف ورزی پر گاڑیوں کو روکا جاتا ہے اور واٹر ٹینکرز کے لیے مخصوص اوقات کار مقرر ہیں۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریمارکس دیے کہ پولیس کو بغیر کسی قانونی خلاف ورزی کسی بھی گاڑی کو روکنے کا اختیار حاصل نہیں ہے ۔ پولیس سڑکوں کی بندش کے لیے کسی بھی گاڑی کو نہیں روک سکتی، نہ ہی ہڑتال کے دوران اور نہ ہی حکومت کے کہنے پر گاڑیوں کو روکا جاسکتا ہے ۔ پولیس افسران نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ آئندہ عدالتی احکامات پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ عدالت نے افسران کو تنبیہ کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نرخ نامہ نظر انداز،برائلر مرغی کا گوشت120روپے کلو تک مہنگا فروخت،شہری پریشان

سیالکوٹ:واٹر سپلائی اور سینی ٹیشن کی سروسز واسا کے سپرد

آئس فروشوں نے سرکاری سکولوں کو ٹریننگ سنٹر بنا لیا

حافظ آباد:جگانوالہ روڈ دوران تعمیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار

صوبائی وزیر شافع حسین کی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او گجرات سے ملاقات

گوندل روڈ کی ازسرنوتعمیر کے دوران بے ضابطگیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس