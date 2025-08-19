پاک روس مضبوط تعلقات پرکام کررہے ہیں،قونصل جنرل
کراچی(این این آئی)روسی قونصل جنرل آندرے ویکٹوریچ فیڈروف نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی پر تیزی سے کام کررہے ہیں،پاکستان اسٹیل ملز سے متعلق اہم نکات پر کام کررہے ہیں۔۔۔
جب حتمی فیصلہ ہو گا تو ہم خود آگاہ کریں گے ،اسرائیل غزہ میں معصوم بچوں کا قتل کررہا ہے ، ایک دن اسرائیل کو اس ظلم کا جواب دینا پڑے گا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو کراچی پریس کلب کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر صدر پریس کلب فاضل جمیلی،سیکرٹری سہیل افضل خان اور دیگر نے روسی قونصل جنرل کا کراچی پریس کلب آمد پراستقبال کیا ۔اس موقع پر فرائض منصبی انجام دینے کے دوران جاں بحق ہونے والے روسی صحافیوں کی تصاویر کی نمائش بھی ہوئی۔روسی قونصل جنرل نے مزید کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی پر تیزی سے کام کررہے ہیں،روس پاکستان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کررہا ہے ۔ ہم اس وقت بڑی تعداد میں روس میں پاکستانی طلبہ کو مفت اسکالرزشپ فراہم کررہے ہیں۔روسی زبان سکھانے سے متعلق پاکستان میں کام کررہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلم بنانے سے متعلق پاکستان ایک بہترین ملک ہے ۔ اکتوبر کے مہینے میں ایک وفد روس سے پاکستان آرہا ہے ۔وہ وفد پاکستان میں ایک ڈاکیومنٹری شوٹ کرے گا جس سے پاکستان کا مثبت امیج اجاگر ہوگا۔ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ افغانستان کے طالبان ایک حقیقت ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹیل مل کے حوالے سے تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہواہے ۔یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے ۔ لہذا صبر کریں۔دونوں ممالک اس حوالے سے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔اس موقع پر کراچی پریس کلب کی جانب سے روسی قونصل جنرل اجرک اور شیلڈ پیش کی گئی۔